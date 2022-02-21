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Путин заявил о праве России принимать ответные меры для собственной безопасности

Политика
Путин заявил о праве России принимать ответные меры для собственной безопасности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 21 февраля. Москва прибегнет к ответным мерам ради обеспечения своей безопасности и имеет на это полное право. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время видеообращения к соотечественникам.

Российский лидер выступал в прямом эфире относительно просьб Луганской и Донецкой народных республик о признании их суверенитета. Кроме прочего Путин заявил, что отказ НАТО считаться с призывами Москвы дал ей право самой выбирать, как действовать. По словам главы государства, Североатлантический альянс официально охарактеризовал Россию главной угрозой в официальных документах.

«В документах НАТО Россия официально объявлена главной угрозой. Возможности внезапного удара по России расширяются. Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет служить Украина», — сказал Владимир Путин.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о развертывании ядерного вооружения в стране не играют роль пустой бравады, отметил Путин. Ранее украинский глава поднял такой вопрос в рамках Мюнхенской конференции.

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