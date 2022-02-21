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Зеленский намерен обсудить с Джонсоном решение Путина по ДНР и ЛНР

Политика
Зеленский намерен обсудить с Джонсоном решение Путина по ДНР и ЛНР
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил «события последних часов» с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран провели телефонный разговор.

Под руководством Зеленского в настоящее время проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. После него президент страны намерен провести переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Обсуждали события последних часов с Байденом. С Борисом Джонсоном тоже планирую», — написал украинский лидер в своем Twitter.

Под «событиями последних часов» может подразумеваться обращение президента России Владимира Путина к нации, которое завершилось подписанием указа о признании ЛНР и ДНР независимыми республиками.

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