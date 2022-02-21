Главная площадь Донецка осветилась ярким салютом после признания Россией независимости ЛДНР

Донецк, 21 февраля. Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Горожане вышли на главную площадь.

Гуляния проходят вечером 21 февраля на площади Ленина. Люди ходят по улицам, размахивая российскими флагами. Небо над городом осветилось ярким салютом в честь праздника.

Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также он заключил соглашение с главой ДНР Денисом Пушилин о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Событие транслировалось в прямом эфире, за ним следили жители многих стран.