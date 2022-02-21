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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Общество
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
wikipedia.org  /  Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT / CC BY 2.0

Москва, 21 февраля. Очередной сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Неполадки в работе приложения отметили около 23:00 по московскому времени.

За последний час было зафиксировано порядка 500 сообщений о некорректной работе Telegram. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к серверу, неполадки с приложением. Некоторые не могут отправить сообщения.

Это уже не первые сбои, которые фиксирует портал Downdetector. Аналогичная ситуация произошла около 17:57 по московскому времени. Основные жалобы поступали из крупных российских городов. Пользователи не могли отправить сообщения и подключиться к серверу.

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