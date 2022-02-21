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Восстановление ЛДНР потребует 1,5 трлн рублей за три года

Политика
Восстановление ЛДНР потребует 1,5 трлн рублей за три года
Народные новости  /  Андрей Тюнников

Москва, 21 февраля. Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что на восстановление инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик необходимо 1,5 трлн рублей.

Рябухин отметил, что на восстановление разрушенной войной инфраструктуры ЛДНР потребуется 1,5 трлн рублей за три года. Сенатор заявил РИА Новости, что эти деньги можно выделить из государственных средств по линии частно-государственных партнерств.

Президент России Владимир Путин признал территории ЛДНР независимыми государствами. В своем обращении глава государства не раз подчеркнул националистические настроения в соседней стране. Он также напомнил, что Украина была создана Россией.

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путин донбасс рябухин
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