Евросоюз раскритиковал признание Россией независимости ЛНР и ДНР

Брюссель, 21 февраля. Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик якобы нарушает международное право. Так считают глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Они уверены, что Москва посягнула на территориальную целостность Украины. Ранее Боррель призывал Брюссель ввести санкции против России, если она предпримет этот шаг.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости республик Донбасса. Он сделал это во время обращения к россиянам в прямом эфире. Также глава государства и лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали в Кремле договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.