Совет Федерации изучит вопрос о признании независимости Донбасса 22 февраля

Москва, 21 февраля. Совет Федерации России займется рассмотрением вопроса о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик во вторник, 22 февраля. Сенаторы изучат соответствующий вопрос на закрытом заседании, сообщил источник.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к нации относительно просьб ЛНР и ДНР о признании их независимости, сообщило РИА Новости. Позже стало известно, что глава государства и лидеры Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики заключили договоры о дружбе и взаимной помощи.

В понедельник, 21 февраля Владимир Путин созвал заседание Совбеза России по вопросу признания суверенитета Донбасса. Глава государства поддержал такую идею, в свою очередь зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что при признании Москвой ЛДНР давление других стран примет запредельный характер.