Глава Крыма Аксенов поздравил ЛДНР с признанием независимости

Севастополь, 21 февраля. Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик горячо воспринял глава Крыма Сергей Аксенов. По этому случаю он обратился к жителям Донбасса.

По его словам, это историческое событие, которое является радостью для всего российского народа. Само решение он назвал единственно возможным в нынешних обстоятельствах, так как оно отражает общественные настроения и соответствует нормам морали и ценностям, связанным с защитой прав человека.

«Оно положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России», — заявил Аксенов.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. В своей речи он сделал экскурс в историю о взаимоотношениях России и Украины, после чего подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.