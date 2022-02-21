Жители Донецка на улице смотрят обращение Путина к россиянам

Донецк, 21 февраля. Обращение президента России Владимира Путина к согражданам смотрят даже в Донецке. Жители города вышли на улицу, чтобы послушать главу государства.

На площадь Ленина вынесли ноутбук и подключили к нему колонки, чтобы прохожим было хорошо слышно. На улице собрались простые горожане и журналисты, вооруженные камерами и фотоаппаратами. Рядом с ноутбуком установили флаги РФ.

Владимир Путин во время обращения заявил, что Москва признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Он в прямом эфире подписал соответствующие указы.