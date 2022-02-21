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Путин: вступление Украины в НАТО является уже решенным вопросом

Политика
Путин: вступление Украины в НАТО является уже решенным вопросом
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения заявил о недопустимости продвижения инфраструктуры НАТО на восток, в том числе на территорию Украины.

Российский лидер отметил, что в противном случае Москва пойдет на ответные шаги. Он призвал Запад отказаться от идеи о вступлении Украины в состав Североатлантического альянса ради общей безопасности. Причем это должно быть подкреплено юридическими гарантиями. Развитие событий «не сейчас, а чуть позже» ничего не поменяет, отметил он.

При этом Путин отметил, что вступление Украины в НАТО является прямой угрозой для РФ. Все слова западных чиновников об оборонительном характере организации он назвал вымыслом.

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