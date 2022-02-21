Путин указал на расширение возможностей внезапного удара по России со стороны НАТО

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. В своей речи он рассказал о взаимодействии НАТО и Украины.

Телеобращение было посвящено обострению ситуации в Донбассе и вопросу о признании ЛНР и ДНР независимыми. Владимир Путин заявил, что НАТО официально объявила Россию главной угрозой в документах.

«В документах НАТО Россия официально объявлена главной угрозой. Возможности внезапного удара по России расширяются. Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет служить Украина. В случае развертывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине они могут контролировать территорию России», — отметил президент.

Президент РФ прокомментировал и слова главы Украины Владимира Зеленского о появлении ядерного оружия в стране. По мнению Владимира Путина, это заявление не является пустой бравадой.