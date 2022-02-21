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Борис Джонсон: признание независимости Донбасса нарушает международное право

Политика
Борис Джонсон: признание независимости Донбасса нарушает международное право
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 21 февраля. Признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик идет в разрез с нормами международного права. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Двумя днями ранее глава британского парламента сказал, что западных санкций против России в ситуации по Украине может быть недостаточно. Джонсон заявлял, что Москве нельзя позволять якобы «шантажировать» европейские страны.

«Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года», — говорил премьер Великобритании.

Президент России Владимир Путин выступил перед нацией относительно признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Ранее соответствующий запрос российскому лидеру направили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

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