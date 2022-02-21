Путин вспомнил разговор с Клинтоном о принятии России в НАТО

Москва, 21 февраля. Российский президент Владимир Путин завершил свое обращение к соотечественникам, в ходе которого огласил решение о признании ЛДНР. Во время выступления он также вспомнил давний разговор с экс-главой США Биллом Клинтоном.

Он отметил, что беседа состоялась еще в 2000 году. Тогда Путин поинтересовался у Клинтона, как Соединенные Штаты воспримут принятие России в НАТО. По словам российского лидера, ответ бывшего президента США был крайне немногословным и даже холодным.

«Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной», — поделился Путин.

Помимо этого, во время своего обращения Путин указал на причины, усугубившие отношения между Москвой и Киевом. По мнению главы государства, на это повлияли внешние силы, создающие и проталкивающие собственную клиентуру в государственный аппарат Украины.