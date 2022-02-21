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Момент истины для России: политолог Коровин о признании ЛНР и ДНР

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 23:08
Политика
Момент истины для России: политолог Коровин о признании ЛНР и ДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал события, которые сегодня разворачиваются в отношении признания Луганской и Донецкой народных республик. Эксперт оценил признание ЛНР и ДНР президентом России Владимиром Путиным

«Это момент истины для России, вернувшейся в свое субъектное состояние. На этом признании начнется восстановление полноценной субъектной российской государственности как полюса грядущего многополярного мира. Донецкая и Луганская народные республики будут, очевидно, признаны, с этого момента начнется сворачивание украинской государственности как таковой, которая была создана Россией, отстроена Россией, отпущена Россией и поддерживалась все эти 30 лет в качестве суверенного независимого государства», — заявил Валерий Коровин.

Собеседник добавил, что вхождение ЛДНР в состав России было бы желательным. Это и есть так называемый крымский сценарий, когда за признанием независимости следует вхождение в состав РФ.

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