Момент истины для России: политолог Коровин о признании ЛНР и ДНР

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал события, которые сегодня разворачиваются в отношении признания Луганской и Донецкой народных республик. Эксперт оценил признание ЛНР и ДНР президентом России Владимиром Путиным.

«Это момент истины для России, вернувшейся в свое субъектное состояние. На этом признании начнется восстановление полноценной субъектной российской государственности как полюса грядущего многополярного мира. Донецкая и Луганская народные республики будут, очевидно, признаны, с этого момента начнется сворачивание украинской государственности как таковой, которая была создана Россией, отстроена Россией, отпущена Россией и поддерживалась все эти 30 лет в качестве суверенного независимого государства», — заявил Валерий Коровин.

Собеседник добавил, что вхождение ЛДНР в состав России было бы желательным. Это и есть так называемый крымский сценарий, когда за признанием независимости следует вхождение в состав РФ.