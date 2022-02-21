Москва, 21 февраля. Украина продолжает курс на дерусификацию. Президент России Владимир Путин заявил, что людям, считающим себя русскими, прямо дают понять, — они чужие.

Российский президент уточнил, что закон о люстрации позволил разобраться с неугодными служащими. Украина, как считает Путин, обошла даже «западных кураторов».

«На Украине перещеголяли своих западных кураторов и изобрели санкции против своих собственных граждан», — заявил Путин.

Президент осудил и снос памятника Суворову в Полтаве, расценив этот поступок отказом Украины от собственного прошлого. По его словам, Украина сама является частью истории России.