Американцам стало не по карману снимать жилье

Вашингтон, 21 февраля. Цены на аренду жилья в США резко выросли в течение последнего года. При этом в некоторых городах средние цены выросли до 40%, в результате чего многие арендаторы столкнулись с необходимостью либо переехать, либо платить арендную плату, которая значительно больше их дохода.

«В течение одного года моя арендная плата увеличилась на 116%. Каждый месяц, когда я плачу за квартиру, я вздыхаю с облегчением, зная, что смогу прожить еще один месяц, но я знаю, что нахожусь в шаге от того, чтобы оказаться не в состоянии оплатить проживание», — говорит Джошуа Бидл из Сарасоты, штат Флорида.

Ранее, на протяжение четырех лет, он снимал мансарду площадью около 90 квадратных метров и платил за нее 900 долларов в месяц. Однако в прошлом году Джошуа был вынужден искать другое жилье после того, как дом, в котором он жил, был продан. Мужчина нашел другой вариант за 1500 долларов в месяц, но, по его словам, недавно он получил уведомление, что со следующего месяца стоимость аренды увеличится до 1947 долларов. При этом площадь его нового жилища значительно меньше, чем раньше.

I have said it before and I will say it again; there needs to be a cap on rents at this point (we are still in the midst of a pandemic) individual states need to implement rent control.https://t.co/QOAqKF2YDV — Patricia Lutz(Patti) USA???????????????? (@PatriciaLutz6) February 21, 2022

Согласно анализу, проведенному риэлтерской компанией RedFin, размер средней арендной платы в США подскочил на 14% в декабре 2021 года до 1877 долларов в месяц, что стало самым большим ростом более чем за два года.

В то же время в некоторых городах цены на аренду выросли по сравнению с предыдущим годом значительно сильнее. В столице Техаса Остине стоимость аренды взлетела на 40%, в Нью-Йорке — на 35%. В ряде муниципалитетов во Флориде цены на аренду выросли более чем на треть.

Rent in the 50 largest U.S. cities rose an average of 14% last year, compared to 3% in 2020, according to a survey by Redfin. The city of Austin saw the biggest one-year gain — with a 40% jump in prices.https://t.co/KXTLhkmamp — NPR (@NPR) February 15, 2022

Основным фактором, который повлиял на стоимость аренды стал острый дефицит предложения. Аналитики указывают, что количество объектов недвижимости, выставленных на продажу или для сдачи внаем, упало до 30-летнего минимума.

Специалисты сообщают: несмотря на то, что цены на аренду жилья в США снизились из-за пандемии COVID-19, в 2021 году цены восстановились, и рост быстро начал опережать тенденции роста, наблюдавшиеся до пандемии. Эти растущие расходы — в сочетании с ростом инфляции — уничтожили любой прирост заработной платы американцев с низкими доходами, поскольку цены на аренду жилья уже значительно опередили рост заработной платы.

В период с 2001 по 2018 год доходы арендаторов выросли на 0,5%, в то время как затраты на аренду жилья выросли на 13%. В результате 20,4 миллиона домохозяйств, почти половина всех арендаторов в США вынуждены тратить на жилье более трети доходов.

В отчете, опубликованном Институтом Рузвельта в ноябре 2021 года, подчеркивалось, что решение возникшей проблемы должно включать увеличение предложения доступного жилья и расширение прав арендаторов, которые в настоящее время находятся во власти арендодателей и застройщиков без контроля за арендной платой.

«Если мы считаем, что арендная плата является основной частью проблемы инфляции, а это так и есть, тогда нам действительно нужен более комплексный подход», — сказал доктор Линдси Оуэнс, соавтор доклада и научный сотрудник Института Рузвельта.

Мэрия Тусона, штат Аризона, сообщает, что ее завалили обращения жителей, обеспокоенных повышением арендной платы. Это произошло после того, как калифорнийский застройщик недавно купил жилой комплекс, который обслуживал пожилых людей и повысил арендную плату более чем на 50%. Арендная плата в комплексе выросла с 579 до 880 долларов в месяц, что является законным увеличением в соответствии с законодательством штата Аризона.

39% of Arizona renters face eviction within the next two months. Arizona has distributed 32% of its rent relief funds. That's not a lag, that's a failure or a refusal, and it's shameful. https://t.co/SOKnQaHsKu #Eviction @emilyabenfer — Dan Moshenberg (@danwibg) February 17, 2022

Сенатор от Аризоны Кирстен Синема во время недавних слушаний в Банковском комитете Сената осудила это увеличение, заявив, что быстро растущие расходы на жилье в Аризоне являются «серьезной проблемой» в течение многих лет.

Оуэнс выступает против решений, предложенных некоторыми экономистами, которые полагаются на ограничительную денежно-кредитную политику — повышение процентных ставок через Федеральную резервную систему.

Инфляция подскочила на 7,5% в январе по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим ростом за последние 40 лет. В то время как многие экономисты ожидают, что этот показатель снизится по мере восстановления цепочек поставок, рост арендной платы может сохранить инфляцию на высоком уровне до конца года, поскольку стоимость жилья составляет треть индекса потребительских цен.

Экономист портала Realtor.com Даниэль Хейл ожидает, что темпы роста арендной платы в этом году снизятся благодаря увеличению объемов строительства.

«Улучшение роста предложения должно помочь улучшить баланс на рынке», — сказала Хейл, которая прогнозирует рост аренды на 7,1% в 2022 году.

В то же время отчеты о положении дел в строительной отрасли демонстрируют сокращение объемов ввода жилья из-за высоких цен на стройматериалы. Положение еще сильнее усугубляется активностью на этом рынке крупных инвестиционных фондов, которые скупают целые кварталы, усиливая дефицит.

Все эти факторы с большой долей вероятности приведут к дальнейшему росту цен на жилье и будут подталкивать стоимость аренды вверх.