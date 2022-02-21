Путин прокомментировал заявление Украины о создании собственного ядерного оружия

Москва, 21 февраля. Слова президента Украины Владимира Зеленского о появлении ядерного оружия в стране не являются пустой бравадой. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения.

Президент Украины поднял этот вопрос на Мюнхенской конференции. Однако многие политические эксперты отнеслись к этому заявлению не как к реальному факту, а скорее как к экономическому шантажу.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Киев обладает серьезным потенциалом для создания ядерного оружия. По его словам, Украина в этой сфере обладает большими возможностями, чем Северная Корея и Иран.