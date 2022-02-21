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Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 22:25
Политика
Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

, 21 февраля. Радикалы, которые причастны к серии зверских убийств в Одессе, понесут наказание. С таким обещанием выступил президент России Владимир Путин.

Имена тех, кто захватил власть на Украине в мае 2014 года, организовал террор и причастен к зверским убийствам невинных людей, уже известны. Президент России заявил, что власти знают их поименно.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно, мы сделаем все чтобы их найти и покарать», — заявил в обращении к гражданам России Владимир Путин.

Что касается Украины, то президент подчеркнул, это не просто соседнее государство. Там проживают близкие, родные и друзья. Сама страна, по мнению Путина, является «неотъемлемой часть нашей собственной истории».

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украина путин обращение к нации
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