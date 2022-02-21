Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины

Москва, 21 февраля. Внешние силы, создающие собственную клиентуру и проталкивающие ее в аппарат государства, повлияли на напряженные отношения между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время видеообращения.

Глава государства выступает в прямом эфире после призывов глав Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина о признании независимости территорий. Путин отметил, что обстановка в ЛДНР стала крайне критической. На фоне этого, политик заявил, что события на Майдане не приблизили украинское государство к демократическому строю.

«Радикалы воспользовались справедливым недовольством населения. Довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла 1 миллион долларов в день», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Украина начала строить свою государственность на фундаменте противоречий. Это началось после отсоединения страны от Советского Союза, уверен президент.