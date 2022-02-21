Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 22:38
22:37
Политика
«Современная Украина была полностью создана Россией»: полная расшифровка речи Путина о признании ДНР и ЛНР
22:36
Политика
Путин выступил за признание независимости ЛНР и ДНР
22:35
Политика
Путин напомнил о прямой угрозе для России при вступлении Украины в НАТО
22:29
Политика
Путин прокомментировал заявление Украины о создании собственного ядерного оружия
22:25
Политика
Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы
22:24
Политика
Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
22:24
Политика
Сенатор Цеков о решении Совбеза по Донбассу: Западу лучше услышать голос России
22:18
Политика
Путин объяснил причины бедности граждан на Украине
22:17
Весь мир
Глава Минэнерго России обсудил перспективы сотрудничества с Алжиром и Египтом
22:16
Политика
Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
Все новости

Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины

Политика
Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 февраля. Внешние силы, создающие собственную клиентуру и проталкивающие ее в аппарат государства, повлияли на напряженные отношения между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время видеообращения.

Глава государства выступает в прямом эфире после призывов глав Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина о признании независимости территорий. Путин отметил, что обстановка в ЛДНР стала крайне критической. На фоне этого, политик заявил, что события на Майдане не приблизили украинское государство к демократическому строю.

«Радикалы воспользовались справедливым недовольством населения. Довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла 1 миллион долларов в день», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Украина начала строить свою государственность на фундаменте противоречий. Это началось после отсоединения страны от Советского Союза, уверен президент.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
путин донбасс Украина и Россия
Комментировать