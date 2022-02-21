Путин объяснил причины бедности граждан на Украине

Москва, 21 февраля. Многие украинские граждане вынуждены жить в безденежье. Ситуация обостряется до того, что им нечем оплачивать коммунальные услуги, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к соотечественникам.

Причиной этому, отметил лидер РФ, является «растаскивание» приданного, доставшегося стране от Российской империи и СССР. Отличным примером является газотранспортная система, которую выстраивал весь Советский Союз, однако сейчас она уже в непригодном состоянии.

«На Украине у многих нет денег, чтобы оплачивать коммуналку, это происходит, потому что приданое от Российской империи промотали и растащили... Газотранспортная система, которую создавал весь Советский союз, обветшала настолько, что ее использование опасно», — объяснил Путин.

Помимо этого, в своем обращении к гражданам Владимир Путин напомнил об истории Украины, отметив основавших ее большевиков. По словам главы государства, они «хотели любой ценой удержаться у власти», в связи с чем шли на любые меры, «включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов».