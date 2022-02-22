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Герой ДНР Авидзба поддержал признание независимости Донбасса

Политика
Герой ДНР Авидзба поддержал признание независимости Донбасса
фото из личного архива Ахры Авидзбы  / 

Москва, 21 февраля. Всем видна решительность Кремля, которая была проявлена при рассмотрении вопроса о признании независимости ЛДНР. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил герой Донецкой Народной Республики, создатель батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Наблюдая за Совбезом и за происходящими в последние месяцы событиями на Донбассе, я для себя сделал вывод: Россия устала играть в тот политес, когда она приглашала за стол переговоров руководство Украины, западных стран, а они строили козни, кривые рожицы», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, РФ долго раскачивается, но если начинает идти, то ее не остановить. Поэтому мировое сообщество наблюдает решительность Кремля, проявленную при признании ЛДНР.

«И, я надеюсь, речь идет о последующем присоединении республик. Донбасс к тому изначально и стремился, чтобы вернуться в состав России. Думаю, такие перспективы есть», — подчеркнул создатель знаменитого батальона.

Герой ДНР Авидзба поддержал признание независимости Донбасса
Федеральное агентство новостей /

Говоря о границах территории региона, Авидзба заявил, что жители Донбасса «будут просить зайти миротворцев», чтобы последние оттеснили Вооруженные силы Украины.

«Либо мы будем двигаться вперед, защищать свои территории и не выглядеть агрессором», — заключил бывший ополченец.

Ранее известный политолог Александр Перенджиев рассказал о положительных сторонах для России в случае признания суверенитета ЛДНР.

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