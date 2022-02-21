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Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС

Политика
Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС
wikipedia.org  /  Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

Москва, 21 февраля. Историческая Россия под названием СССР распалась по вине Коммунистической партии Советского Союза. Так считает президент РФ Владимир Путин.

Он уверен, что к развалу державы привели ошибки партии. Президент напомнил: руководство КПСС издало документ, который позволил национальным республикам получить независимость. Москва тогда признала эти новые государства и старалась помочь всем странам СНГ, включая Украину, добавил Владимир Путин.

Глава государства выступает с обращением к россиянам на фоне обострения ситуации в Донбассе. Он напомнил, что Украина была создана за счет отторжения российских территорий.

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