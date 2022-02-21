Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС

Москва, 21 февраля. Историческая Россия под названием СССР распалась по вине Коммунистической партии Советского Союза. Так считает президент РФ Владимир Путин.

Он уверен, что к развалу державы привели ошибки партии. Президент напомнил: руководство КПСС издало документ, который позволил национальным республикам получить независимость. Москва тогда признала эти новые государства и старалась помочь всем странам СНГ, включая Украину, добавил Владимир Путин.

Глава государства выступает с обращением к россиянам на фоне обострения ситуации в Донбассе. Он напомнил, что Украина была создана за счет отторжения российских территорий.