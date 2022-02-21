Путин заявил об отсутствии у Украины традиций подлинной государственности

Москва, 21 февраля. Украинское государство никогда не располагало традициями своей государственности, копируя чужую модель. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время видеообращения к соотечественникам.

Российский лидер проводит выступление в прямом эфире относительно просьбы Луганской и Донецкой народных республик о признании их независимости. Кроме прочего Владимир Путин заявил, что Украина выступает в роли «не просто соседней страны» для России. Несмотря на это, по словам главы государства, современная Украина была полностью создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.

«Важно понимать и то, что Украина никогда не имела своей подлинной собственной государственности. Политические институты перекраивались постоянно в угоду интересам кланов», — сказал российский президент.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин выступили с обращением к российскому лидеру с призывом признать независимость республик. Политики также предложили Кремлю заключить документ о развитии сотрудничества с регионами.