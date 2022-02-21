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Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины

Политика
Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

, 21 февраля. Советская Украина возникла в результате большевистской политики, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. По его словам, страна может носить имя Владимира Ленина.

Во время обращения к нации Путин указал на роль Ленина в возникновении Украины. По словам президента России, в наши дни есть полные основания называть страну иначе.

«В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор», — заявил Путин.

Подтвердить это умозаключение, по словам Путина, можно архивными документами, которые включают в себя «жесткие ленинские директивы по Донбассу», буквально втиснувшие его в состав Украины. В ответ жители страны сносят памятник Ленину, называя это декоммунизацией.

«Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация!» — резюмировал президент Росии.

Кроме того, Путин напоминал, что Украина была создана Россией. По его словам, это не просто соседняя страна. В ней проживают близкие, родные и друзья, она сама является частью истории России.

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