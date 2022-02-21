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Путин: общая выгода для бюджета Украины от помощи России составила 250 млрд долларов

Экономика
Путин: общая выгода для бюджета Украины от помощи России составила 250 млрд долларов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны оценил, сколько составила общая выгода для бюджета Киева от помощи Москвы.

Телеобращение посвящено вопросу по признанию независимости Донбасса. Путин начал речь с исторических сведений. Президент напомнил, что Россия полностью рассчиталась за долги Украине.

«Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества. Общая выгода для бюджета Украины от помощи России разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов», — заявил Путин.

Владимир Путин также напомнил о подарке первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Киеву. Советский политик, отметил Путин, «зачем-то подарил Крым Украине».

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