Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны оценил, сколько составила общая выгода для бюджета Киева от помощи Москвы.

Телеобращение посвящено вопросу по признанию независимости Донбасса. Путин начал речь с исторических сведений. Президент напомнил, что Россия полностью рассчиталась за долги Украине.

«Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества. Общая выгода для бюджета Украины от помощи России разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов», — заявил Путин.

Владимир Путин также напомнил о подарке первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Киеву. Советский политик, отметил Путин, «зачем-то подарил Крым Украине».