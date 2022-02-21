Глава Минэнерго России обсудил перспективы сотрудничества с Алжиром и Египтом

Доха, 21 февраля. Министр энергетики России Николай Шульгинов переговорил с алжирским и египетским коллегами Мухаммадом Аркабом и Тариком аль-Муллой. Встречи прошли на площадке Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ-2022), сообщает пресс-служба ведомства.

С делегацией АНДР обсуждались перспективы сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.

«Речь шла о работе российских нефтегазовых компаний на алжирском рынке в части разработки нефтегазовых месторождений, добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и систем молниезащиты резервуаров», — говорится в заявлении министерства.

Российские компании заинтересованы в совместных проектах с алжирскими коллегами, включая модернизацию объектов электрогенерации и развитие ВИЭ. https://t.co/V4dbOvTEsh pic.twitter.com/OZFIycZvm5 — Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) February 21, 2022

Шульгинов подтвердил заинтересованность отечественных компаний в реализации проектов по реконструкции и модернизации объектов электрогенерации. Он сообщил о намерении развивать партнерство в области возобновляемой энергетики.

Аркаб заявил о желании использовать технологии из РФ в добыче полезных ископаемых. Руководство АНДР стремится к налаживанию сотрудничества в сфере мирного атома.

На встрече с министром нефти и природных ресурсов АРЕ Тариком аль-Муллой рассмотрено взаимодействие в области ТЭК и его дальнейшее развитие.

Перспективы сотрудничества в сфере использования газомоторного топлива в Египте обсудили Николай Шульгинов и Министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла на #ФСЭГ2022https://t.co/7DbMi2uy2a pic.twitter.com/puS1hBTsyf — Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) February 21, 2022

«Отмечаем перспективы для продвижения сотрудничества по вопросам использования газомоторного топлива в Египте, где рынок компримированного природного газа находится на подъеме и значительными темпами идет строительство заправочных комплексов», — отметил Шульгинов.

Глава российского ведомства сказал, что Москва изучает возможность подписания «Меморандума о взаимопонимании по вопросам использования природного газа в качестве газомоторного топлива». Документ является базой для будущего партнерства в отрасли.

«Российские промышленные и энергетические компании готовы предложить свои наработки и компетенции для работы с Египтом в этом направлении», — добавил министр.

Шульгинов пригласил египетскую делегацию посетить Мировой энергетический конгресс. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.

Ранее министр энергетики РФ договорился с ливийским коллегой Мухаммадом Ауном возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Следующее заседание МПК пройдет в России.