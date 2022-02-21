Путин: Украина начала строить свою государственность на противоречиях

Москва, 21 февраля. Государственность Украины после отсоединения от Советского Союза начала строиться на противоречиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам РФ.

В своем выступлении российский лидер затронет обстановку в Донбассе и огласит решения по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик. Начав свое обращение с истории, он обратил внимание на попытки Киева использовать диалог с Россией. По словам Путина, основная цель таких действий — торги с Западом.

«В Киеве пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом, с первых шагов стали строить свою государственность на противоречиях», — отметил президент.

Видеообращение Владимира Путина к соотечественникам затронет вопросы, которые обсуждались на заседании Совбеза РФ. Во время него президент подчеркнул, что Украина была создана Россией и является не просто соседней страной, а частью ее истории.