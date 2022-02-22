Баранец о признании ЛДНР: пришла пора занять самостоятельную позицию

Москва, 21 февраля. Конфликт на Донбассе продолжает разрастаться, и пришла пора России занять самостоятельную позицию без оглядки на угрозы Запада, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик.

«Я всецело оцениваю этот шаг как положительный, потому что терпения уже нет. Над нами Киев уже издевался. Мы уже начинали чуть ли не выпрашивать Владимира Зеленского выполнять Минское соглашение, тем не менее гангрена этой войны разрастается и разрастается, количество жертв увеличивается», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, со стороны Киева разыгрывается геноцид по уничтожению граждан Донецкой и Луганской областей, начиная от стариков и заканчивая детьми. Потоки беженцев из Донбасса, усиливающиеся обстрелы и разрушение экономики вынудили Кремль и Совбез РФ пойти на радикальный шаг, который давно напрашивался.

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«Нас ждет тяжелый период, Запад окрысится. Лай уже сейчас идет, но пришла пора занять самостоятельную позицию. Мы 30 лет боязливо оглядывались на Запад: «ох как бы что не вышло», «да если нас санкциями задушат». Вы знаете, это было, но этого уже не будет. Сегодня мы прошли этот рубикон, который называется «оглядываться на Запад». Все! Что бы нам Запад ни говорил, мы будем идти вперед», — заявил Баранец.

Тем не менее, по мнению эксперта, Москва не преследует амбициозных планов, как настаивают западные правительства. У России нет цели дойти до Киева. Если отечественные войска применят на территории Донбасса, то в случае продолжения натиска со стороны украинских войск, операция ограничится старыми административными границами Донецкой и Луганской областей.

Федеральное агентство новостей /

«Вы скажете мне, что начнется война. Но война там идет уже восемь лет. Вы посмотрите, уже скоро на донецкой земле не будет мест для кладбищ хватать. Если перечислять личный состав всех, кого убили украинцы, то в донецкую землю мы уже зарыли две дивизии. Такое количество потерь», — заявил он.

Баранец подытожил, что после признания Россией независимости ЛДНР от Донецка и Луганска может последовать инициатива о заключении двустороннего договора с Москвой, после чего РФ получит юридическое право на военное присутствие в республиках в соответствии с этими соглашениями.