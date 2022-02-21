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Путин напомнил о попытках большевиков «удержаться у власти любой ценой»

Политика
Путин напомнил о попытках большевиков «удержаться у власти любой ценой»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин приступил к своему обращению к гражданам РФ. Свое выступление он начал с исторического введения.

Путин напомнил об истории Украины, которую основали большевики. Он также указал на близкие отношения Москвы и Киева. Российский лидер добавил, что в советские времена большевики старались удержаться у власти любыми способами. Президент также акцентировал внимание на националистических настроениях на Западе Украины.

«Большевики хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов», — отметил Путин.

Владимир Путин начал видеообращение к российским гражданам по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время трансляции глава государства сообщил, что обстановка в указанных регионах приобрела «критический и острый» характер.

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