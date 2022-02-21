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Путин: Россия готова показать настоящую декоммунизацию

Политика
Путин: Россия готова показать настоящую декоммунизацию
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам. В своей речи он сделал акцент на националистических настроениях на Западе Украины.

Путин начал телеобращение с исторических фактов. Он заявил, что Украину «полностью создали большевики». Президент припомнил и первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, который «зачем-то отдал Крым».

«Вы хотите декоммунизации? Мы готовы вам ее показать. Что такое настоящая декоммунизация. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это устраивает. Но не надо останавливаться (на сносе памятников)», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин выступил с речью по вопросу признания независимости Донбасса. Он указал на ситуацию в ЛНР и ДНР, которая приобрела «острый и критический» характер.

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