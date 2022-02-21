Путин в обращении к россиянам вспомнил о подаренном Украине Крыме

Москва, 21 февраля. Советский лидер Никита Хрущев зачем-то подарил Крым Украине. О щедром жесте политика вспомнил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступает с обращением к россиянам. Трансляция началась вечером 21 февраля.

«Зачем надо было тогда делать такие щедрые подарки, о которых националисты даже и не мечтали?» — задал риторический вопрос Владимир Путин.

Он добавил, что современная Украина целиком создана Россией. Государство появилось за счет отторжения некоторых территорий, жителей которых не спрашивали, хотят ли они жить в другом государстве.

Путин обращается к россиянам на фоне обострения ситуации в Донбассе. Он 21 февраля обсудил с Советом безопасности вопрос возможного признания Москвой ЛНР и ДНР.