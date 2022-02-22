Леонков: признание республик Новороссии обнулит смысл существования «майданной» Украины

Москва, 21 февраля. Военный эксперт Алексей Леонков высказался о предстоящем признании Россией республик Новороссии и последствиях этого шага.

По его мнению, получение ЛНР и ДНР официального статуса нанесет смертельный удар по самой идее украинской государственности, существующей после 2014 года.



«Признание ЛДНР лишает смысла существования майданной Украины. Ведь она 8 лет жила войной с Русским Миром, терзая Донбасс, выслуживалась перед хозяевами. Rand Corporation утвердила роль Украины по отношению к жителям Донбасса и гражданам России - как роль палача-экзекутора» — рассказал эксперт.

Сегодня хозяева Украины в США и Европе стремительно теряют интерес к «подопечной», в любом случае, не собираясь воевать за интересы Киева.

«Теперь, когда признают ЛДНР — майданная Украина становится не нужна. Нет у неё смысла к существованию. Лезть на Россию войной — мгновенная смерть и англосаксы на спасение не придут, НАТО воевать с Россией не будет. Ядерная война — это только слова, там отлично понимают, что в реальности она положит конец и Альянсу и гегемону США. И они это знают» — считает Алексей Леонков.

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Получив символические поставки вооружения от США и Британии для поднятия боевого духа, Незалежная теперь остается наедине не только с республиками, получившими официальный статус и признание, но и с Россией.

«Поэтому накачав Украину оружием, НАТО самоустранилось, оставив Украину один на один с Россией. Надежда на то, что Россия поступит так же, как в 2014 году — сегодня улетучилась навсегда. Теперь у Украины два пути — пойти в самоубийственную атаку или откатить, саморазлагаясь на отдельные анклавы. Так как без Донбасса Украина становится чемоданом без ручки, который мало интересен и США и Европе» — подводит итог военный журналист.

Об официальном признании республик Донбасса заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к нации после заседания расширенного состава Совбеза РФ, на котором все его участники высказались за этот шаг.