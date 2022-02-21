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Путин напомнил, что Украина была создана Россией

Политика
Путин напомнил, что Украина была создана Россией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам и жителям ЛНР и ДНР напомнил, что Украина была создана Россией.

Путин отметил, что Украина не является просто соседней страной. В ней проживают близкие, родные и друзья, она сама является частью истории России.

«Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники», — заявил Путин.

Ранее российский лидер сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о намерениях принять решение по поводу Донбасса. Президент России на Совбезе РФ сообщил, что примет это решение уже 21 февраля.

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