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Путин указал на «критический и острый» характер ситуации в Донбассе

Политика
Путин указал на «критический и острый» характер ситуации в Донбассе
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 21 февраля. Ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках приобрела «критический и острый» характер. На это указал президент России Владимир Путин.

Глава государства проанализировал обстановку в Донбассе в ходе обращения к россиянам. Он отметил, что говорит с согражданами напрямую, так как хочет проинформировать их о дальнейших шагах Москвы в этом вопросе.

Путин обращается к россиянам, чтобы озвучить решение в вопросе признания независимости ЛНР и ДНР. Он 21 февраля обсуждал эту тему с Советом безопасности РФ. Глава государства заслушал несколько докладов министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других.

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