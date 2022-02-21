Путин указал на «критический и острый» характер ситуации в Донбассе

Москва, 21 февраля. Ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках приобрела «критический и острый» характер. На это указал президент России Владимир Путин.

Глава государства проанализировал обстановку в Донбассе в ходе обращения к россиянам. Он отметил, что говорит с согражданами напрямую, так как хочет проинформировать их о дальнейших шагах Москвы в этом вопросе.

Путин обращается к россиянам, чтобы озвучить решение в вопросе признания независимости ЛНР и ДНР. Он 21 февраля обсуждал эту тему с Советом безопасности РФ. Глава государства заслушал несколько докладов министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других.