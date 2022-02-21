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«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
Политика
«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Член президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал о наиболее вероятной, с его точки зрения, реакции Запада на признание независимости ЛНР и ДНР. Он считает, что жестких мер по отношению к России ожидать не стоит. Своими выводами он поделился в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Реакция будет хаотичная. То есть нам обещали санкции. Но, скорее всего, жестких санкций не будет. Потому что Россию нельзя выключить из мировой экономики, не отправив мировую экономику в кризис. А к кризису они не готовы», — пояснил Александр Лосев.

«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Страны Запада попросту не могут себе его позволить принятие подобных решений, чреватых тяжкими последствиями. По мнению эксперта, паника на фондовом рынке также не касается российской экономики.

«Если будут санкции такие жесткие, то доллар становится токсичным активом. Просто мы не сможем рассчитываться в долларах. Это значит, что весь тот мир, когда они выстраивали торговлю нефтью, металлами, зерном за доллары, он рушится», — продолжил Лосев.

«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт уверен, что у лидеров этих стран возможно нашлись бы и другие поводы для введения мер воздействия на российскую экономику.

«Зачем провоцировать конфликт?» — добавил Александр Лосев.

Ранее ФАН писал о пакете санкций, который разрабатывает США против российских банков. Администрация президента намерена запретить американским банкам обрабатывать трансакции для крупных кредитных организаций РФ. 

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