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Военнослужащие ЦАР предотвратили покушение на президента Туадера

Весь мир
Военнослужащие ЦАР предотвратили покушение на президента Туадера
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 февраля. Охрана президента Центральноафриканской Республики предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщил военный аналитик Сильвен Нгема.

«Только что из источников, близких к жандармерии ЦАР, стало известно о задержании в аэропорту столицы, куда из Брюсселя прибыл самолет с главой государства, группы из пяти хорошо вооруженных граждан Франции. Они находились в бронированном гражданском автомобиле», — подчеркнул эксперт.

В настоящее время сотрудники полиции и жандармерии выясняют мотивы задержанных и причину их нахождения на территории воздушной гавани в момент прибытия гаранта.

«Пока основная версия — попытка покушения на Фостен-Арканжа Туадера», — заключил Нгема.

Ранее лидер Центральноафриканской Республики не раз выступал с резкой критикой бывшей метрополии и даже осудил Париж за попытку дестабилизировать отношения между ЦАР и Чадом.

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