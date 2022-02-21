Военнослужащие ЦАР предотвратили покушение на президента Туадера

Банги, 21 февраля. Охрана президента Центральноафриканской Республики предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщил военный аналитик Сильвен Нгема.

«Только что из источников, близких к жандармерии ЦАР, стало известно о задержании в аэропорту столицы, куда из Брюсселя прибыл самолет с главой государства, группы из пяти хорошо вооруженных граждан Франции. Они находились в бронированном гражданском автомобиле», — подчеркнул эксперт.

В настоящее время сотрудники полиции и жандармерии выясняют мотивы задержанных и причину их нахождения на территории воздушной гавани в момент прибытия гаранта.

Juste avant l'atterrissage de l'avion à bord duquel se trouvait le président de la RCA Faustin-Archange Touadera, 5 citoyens français ont été interpellés à l'aéroport de Bangui M'Poko

Les armes a été trouvée dans leur véhicule blindé

Version principale: tentative d'assassinat pic.twitter.com/w9rfqY8cEs — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 21, 2022

«Пока основная версия — попытка покушения на Фостен-Арканжа Туадера», — заключил Нгема.

Ранее лидер Центральноафриканской Республики не раз выступал с резкой критикой бывшей метрополии и даже осудил Париж за попытку дестабилизировать отношения между ЦАР и Чадом.