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Военный эксперт Марочко надеется на положительное решение Путина о признании республик Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 10:00
Весь мир
Военный эксперт Марочко надеется на положительное решение Путина о признании республик Донбасса
ТАСС  /  Александр Рюмин

Москва, 21 февраля. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности. В ходе которого поднял вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Такой шаг был предпринят российским президентом на фоне эскалации ситуации на Донбассе и фактического выхода Киева из Минских соглашений.

В ходе заседания главы российских министерств и ведомств единогласно рекомендовали главе государства признать республики Донбасса. По их мнению, этот шаг воспрепятствует планам Киева по силовому решению внутриукраинского конфликта и станет залогом сохранения жизней десятков тысяч соотечественников, живущих в мятежных регионах.

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал для Федерального агентства новостей решение руководства Российской Федерации о признании самопровозглашенных республик.

«Жители Донбасса уже восьмой год ожидают этого решения. Все это время в Донбассе не прекращается огонь. Решение России о признании ЛНР и ДНР станет долгожданным событием. Миллионы русских людей, которые из-за недальновидных действий политиков оказались впихнуты в украинское государство, наконец-то получат возможность свободно говорить и учить своих детей на родном для них языке».

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twitter.com / @RusBotschaft

Собеседник ФАН надеется, что признание ДНР и ЛНР станет первым шагом по восстановлению исторической справедливости и возврату исконных русских территорий, которые были присоединены к Украине вследствие национальной политики большевиков.

«Я надеюсь, что признание ЛНР и ДНР станет первым шагом по восстановлению исторической справедливости», — заявил он.

Марочко уверен, что признание республик со стороны России даст надежду многим русскоязычным гражданам Украины, которые фактически оказались в заложниках у националистического киевского режима. По его мнению, миллионы русских людей не имеют возможности открыто выражать свои взгляды, опасаясь преследования и физической расправы со стороны поддерживаемых украинским правительством радикальных националистов.

«В настоящее время тысячи людей находятся в застенках СБУ только за то, что хотели говорить на родном языке, ходить в православные церкви. Я надеюсь, что решение о признании республик Донбасса положительно повлияет на судьбы этих людей, находящихся в заложниках у киевского режима».

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