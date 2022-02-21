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В ДНР оценили признание республик Донбасса: мы можем рассчитывать на спокойствие и безопасность

Весь мир
В ДНР оценили признание республик Донбасса: мы можем рассчитывать на спокойствие и безопасность
odsd.ru  /  Официальный сайт Общественного движения «Свободный Донбасс»

Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик по решению президента Владимира Путина. Ранее прошло совещание с членами Совбеза РФ, единогласно высказавшимися в поддержку русскоязычных жителей Донбасса, вновь оказавшихся под огнем украинских военных.

Вопрос о статусе Донбасса был поднят после официального обращения со стороны лидеров ЛНР и ДНР. И после вынесения важного для них решения граждане этих регионов высоко оценили поддержку Москвы.

Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и технологиям Владислав Бердичевский в интервью ФАН рассказал, на что теперь может рассчитывать его государство.

«Это признание дает нам спокойствие и безопасность, поскольку мы знаем, что после этого мы сможем подписать договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией уже на правах государства. Мы ожидаем более надежных и прочных экономических связей, развитие, интеграцию. В принципе, все это даст нам признание как государства, субъекта международного права», — сказал донецкий политик.

Также Бердичевский рассказал актуальную информацию о том, что сейчас происходит в регионе.

«Кроме как беспредел и геноцид оценить происходящее невозможно. У нас сейчас каждый день есть погибшие, раненые, разрушения. Целенаправленно обстреливаются инфраструктурные объекты, наши насосные станции и электрические подстанции — у нас пять сел и даже часть городов сейчас находятся без воды и электроэнергии», — сообщил политик.

При этом член Народного совета ДНР отметил, что такая ситуация в регионе сохраняется уже на протяжении почти восьмилетнего срока. Он также подчеркнул, что за это время все попытки найти возможности о чем-то договориться с Киевом не увенчались успехом.

«Мы полностью, абсолютно блокированы Украиной в политическом плане, и в экономическом не имеем сейчас с ней ничего общего» — подытожил донецкий чиновник.

Решение о признании ЛНР и ДНР было принято на фоне массовой эвакуации мирных жителей региона, убежище которым с готовностью предоставляет РФ. Люди были вынуждены покинуть свои дома на фоне нового обострения, спровоцированного усилением интенсивности нападений со стороны Вооруженных сил Украины.

 

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