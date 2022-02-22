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Политолог Хмелева объяснила необходимость признания Россией независимости ЛНР и ДНР

Политика
Политолог Хмелева объяснила необходимость признания Россией независимости ЛНР и ДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог, генеральный директор «Фонда политической культуры» Анна Хмелева в беседе с ФАН объяснила необходимость принятия Россией независимости ЛНР и ДНР.

21 февраля президент РФ Владимир Путин после совещания с Совбезом принял решение признать официальный статус Донецкой и Луганской народных республик.

«Я думаю, что решение это далось всем трудно. Не случайно мы 7,5 лет не признавали ЛНР и ДНР. В очередной раз очень остро встал вопрос расширения НАТО на восток. Здесь надо честно признаться себе, что они не могут не расширяться на восток, потому что там есть свои интересы, но и у нас, надо признать, также есть свои интересы и пока мы можем этому противодействовать, конечно, мы будем этому противодействовать. От этого никуда не деться. Я понимаю, почему это происходит, почему мы не можем поступить иначе. Если бы было возможным, то решение было бы принято еще в 2014 году», — сказала политолог.

Политолог Хмелева объяснила необходимость принятия Россией независимости ЛНР и ДНР
Prt Scr youtube.com / Diplomatrutube

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