Владимир Путин выступил с обращением к нации по вопросу признания ЛДНР

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам относительно просьбы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики об их признании. Трансляция велась в прямом эфире.

Накануне президент выступал на заседании Совбеза РФ, где подчеркнул, что вердикт о признании независимости ЛДНР будет озвучен в понедельник, 21 февраля. На протяжении последних часов Путин принимал доклады высокопоставленных чиновников по соответствующему вопросу. Первые лица государства в большинстве своем выступили за признание независимости Донбасса.

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее обратились к российскому лидеру с просьбой о признании независимости своих территорий. Они также поблагодарили Москву за всестороннюю поддержку, которую получили жители Донбасса.