NBC News: Зеленский может покинуть Киев в случае эскалации

Вашингтон, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть Киев в случае эскалации обстановки у рубежей государства. Об этом сообщило издание NBC News.

Соответствующий вопрос Правительство Украины уже обсудило с администрацией американского президента Джо Байдена. Окончательное решение относительно возможного отъезда Зеленского не уточняется.

В эскалации на границе Украины в последнее время все чаще обвиняют Россию. Москва же не раз отвергала подобные заявления, отмечая, что не намерена никому угрожать. По мнению Кремля, все обвинения иностранных СМИ направлены на создание предлога для размещения техники НАТО у рубежей РФ.

Ранее Байден провел заседание Совбеза. На нем он обсудил эскалацию на Украине.