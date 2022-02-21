Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 22:37
22:36
Политика
Путин выступил за признание независимости ЛНР и ДНР
22:35
Политика
Путин напомнил о прямой угрозе для России при вступлении Украины в НАТО
22:29
Политика
Путин прокомментировал заявление Украины о создании собственного ядерного оружия
22:25
Политика
Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы
22:24
Политика
Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
22:24
Политика
Сенатор Цеков о решении Совбеза по Донбассу: Западу лучше услышать голос России
22:18
Политика
Путин объяснил причины бедности граждан на Украине
22:17
Весь мир
Глава Минэнерго России обсудил перспективы сотрудничества с Алжиром и Египтом
22:16
Политика
Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
22:14
Политика
Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС
Все новости

NBC News: Зеленский может покинуть Киев в случае эскалации

Политика
NBC News: Зеленский может покинуть Киев в случае эскалации
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть Киев в случае эскалации обстановки у рубежей государства. Об этом сообщило издание NBC News.

Соответствующий вопрос Правительство Украины уже обсудило с администрацией американского президента Джо Байдена. Окончательное решение относительно возможного отъезда Зеленского не уточняется.

В эскалации на границе Украины в последнее время все чаще обвиняют Россию. Москва же не раз отвергала подобные заявления, отмечая, что не намерена никому угрожать. По мнению Кремля, все обвинения иностранных СМИ направлены на создание предлога для размещения техники НАТО у рубежей РФ.

Ранее Байден провел заседание Совбеза. На нем он обсудил эскалацию на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / NBC News: Зеленский может покинуть Киев в случае эскалации
зеленский байден эскалация отъезд
Комментировать