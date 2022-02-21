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Жители Стамбула вышли на демонстрации из-за повышения цен

Весь мир
Жители Стамбула вышли на демонстрации из-за повышения цен
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 21 февраля. Турецкие граждане в Стамбуле провели акцию против повышения цен. Демонстрация состоялась в районе Кадыкей, сообщает издание Duvar.

Собравшиеся люди держали в руках транспаранты и скандировали лозунги «Бюджет для рабочих, а не для дворца», «Правительство в отставку» и другие. При этом они сжигали свои счета за коммунальные услуги.

Инициатором данного мероприятия стала «Стамбульская ассоциация по борьбе с повышением цен», состоящая из членов правозащитных групп, общественных организаций, профсоюзов и политиков. Его участники возложили ответственность за обнищание населения на правительство, придерживающееся приватизационного курса.

Координаторами акции стали член «Ассоциации защиты прав потребителей» (TÜKODER) Оя Эракынчи, глава «Трудовой партии» Сема Барбарос, руководитель «Левой партии» Лейла Кочузюм и сопредседатель «Народно-демократической партии» Илькнур Бирол. Они выступили с совместным заявлением.

«Cengiz, Kolin, Limak, Sabancı, Zorlu, Aksa, Çalık — эти компании есть там, где идет эксплуатация труда и разграбление природы. В то время как данные фирмы увеличивали свое богатство за счет народных денег, люди в Испарте (город в западной Турции — Прим. ред.) оставались в холоде и темноте в течение нескольких дней, потому что те не выполняли свою работу. На дворе 2022 год, один человек замерз насмерть», — говорится в заявлении.

При этом активисты потребовали от властей национализировать энергетические компании страны и отменить повышение цен.

В январе 2022 года инфляция в Турции подскочила почти до 50% после валютного обвала в конце прошлого года, вызванного неортодоксальной политикой низких процентных ставок президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что привело к повышению стоимости жизни для турок. Граждане с трудом сводят концы с концами, что оказывает негативное влияние на рейтинг главы государства. И в этом случае рост недоверия к нему со стороны населения может сыграть против него на предстоящих президентских выборах.

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турция эрдоган протесты
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