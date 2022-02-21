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Захарова раскритиковала письмо США в ООН о «планах вторжения» на Украину

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 21:35
Политика
Захарова раскритиковала письмо США в ООН о «планах вторжения» на Украину
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 21 февраля. Россия недоумевает из-за письма постпреда США при отделении ООН в Женеве к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о скором «вторжении» Москвы на Украину.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В письме, опубликованном в Washington Post, говорится, что Россия якобы планирует расправиться с неугодными людьми на Украине после «нападения».

«Как всегда, на основе какой-то информации из непонятных источников, выдаваемой за абсолютно достоверную, американский дипломат на полном серьезе информирует верховного комиссара ООН по правам человека о якобы уже разработанных Москвой планах "провести зачистку" захваченной украинской территории от оказывающих сопротивление сил, включая получивших убежище на Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, представителей религиозных и этнических меньшинств, а также ЛГБТИ-сообщества», — указала Мария Захарова.

Дипломат констатировала, что письмо американца — «бред на грани проявления психического заболевания». Москва рассматривает такое обращение как пропаганду войны со стороны США.

Ранее Захарова назвала несбывшееся «вторжение» России на Украину провалом спецслужб США.

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