Вассерман о признании ДНР и ЛНР: Я проголосую за это решение в Госдуме

В сложившейся обстановке лучшего выхода из ситуации по Донбассу для Российской Федерации просто не существует. Об этом заявил в беседе с ФАН депутат Государственной думы, российский государственный и политический деятель, журналист, интеллектуал Анатолий Вассерман.

Президент России Владимир Путин заявил, что решил незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — сказал он в телеобращении к гражданам.

В свою очередь депутат Государственной думы прокомментировал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей решение о признании ДНР и ЛНР. По его словам, в сложившейся обстановке лучшего выхода из ситуации просто не существует.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Также Вассерман отметил, что несмотря на то, было бы принято решение по признанию народных республик Донбасса или нет, западные государства все равно бы нашли повод для введения против России новых санкций. Кроме того, как добавил депутат, если 22 февраля на голосование в Государственной думе будет вынесено решение о ратификации договоров с ЛНР и ДНР, то он обязательно проголосует «за».

«Кроме того, экономическое давление на нас неизбежно, вне зависимости от нашего собственного поведения. Неизбежно хотя бы еще и по тому, что США воспринимают нас как опору, которую нужно выбить из-под Китая. Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах — признание ДНР и ЛНР — лучший выход. Если завтра вынесут на голосование в Государственной думе договор о дружбе и взаимопомощи, то я буду голосовать за его ратификацию», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Ранее ФАН писал, что президент России Владимир Путин выступил с историческим во всех смыслах обращением к гражданам РФ, в котором подробно объяснил свое решение признать ЛНР и ДНР. Однако историческим оно оказалось не только для россиян, в том числе проживающих на территории республик Донбасса, но и для киевского режима.