Франция проведет срочное совещание Совбеза по обстановке на востоке Украины

Париж, 21 февраля. Основной темой экстренного заседания Совета безопасности станут отношения России и Украины. Инициатором встречи выступила французская сторона.

Соответствующее решение принято президентом Франции Эммануэлем Макроном после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцом. В ходе беседы Москва предупредила собеседников о планах официально признать независимость Донецкой и Луганской народной республик (ЛДНР). Указ об этом будет подписан в ближайшее время.

«Франция созывает экстренное совещание по безопасности в связи с ситуацией между РФ и Украиной», — передает «Рейтер» со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон и Шольц выразили сожаление в связи с решением Путина признать независимость ЛДНР. Вместе с этим они подтвердили готовность продолжать контакты.