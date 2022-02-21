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Алеся Кафельникова вернулась на подиум через семь месяцев после родов

Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вернулась на подиум через семь месяцев после родов
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 21 февраля. Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся возобновила участие в модных показах. Семь месяцев назад 23-летняя модель стала мамой.

Кафельникова впервые после родов появилась на модном показе в шоу популярного бренда David Koma. Оно состоялось в Лондоне в рамках одной из четырех мировых недель мод, традиционно проходящих дважды в год — в сентябре и феврале. Фотографии с мероприятия знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

Алеся Кафельникова вернулась на подиум через семь месяцев после родов
Prt Scr instagram.com / @kafelnikova_a

«Спасибо большое, Давид Кома, за приглашение стать частью вашего шоу», — подписала Кафельникова пост.

На кадрах и небольшом ролике девушка предстала в брендовом платье-футболке черного цвета, длинных чулках того же тона, а также в красных перчатках, используемых для игры в бейсбол. На другой фотографии модель появилась в коротком облегающем платье с открытыми плечами.

Кафельникова подарила дочь Киару предпринимателя Георгию Петришину. О свадьбе влюбленных стало известно в конце весны прошлого года. До этого бизнесмен в течение шести лет состоял в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой, которая в начале февраля вышла в свет, надев роскошные украшения стоимостью порядка 10 миллионов рублей.

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кафельникова роды подиум
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