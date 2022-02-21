Цыганов о признании независимости ЛДНР: украинский режим не осмелится нападать

Москва, 21 февраля. В случае признания Российской Федерацией народных республик Донбасса украинский режим уже не осмелится нападать на мирных жителей. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал известный журналист Александр Цыганов.

«Это безусловно нужный шаг, мы получаем нормальные правовые основания для помощи и защиты людей ЛНР и ДНР. С другой стороны, он конечно же полностью хоронит минский процесс, но я выскажу не очень популярную мысль: это изначально было мертворожденное соглашение. Договоренности спасали только киевский режим, когда он понес гигантское поражение под Дебальцево. Но, как мы видим, Украина "Минск-2" не собирается выполнять, так как для нее это гибель. Соответственно единственный недостаток решения о признании республик нивелируется», — считает эксперт.

По словам собеседника ФАН, народные республики Донбасса на протяжении длительного времени находятся в экономической зоне России, поэтому на первое место выходит оборона.

Федеральное агентство новостей /

«Мне кажется, здесь идет речь прежде всего о военной безопасности, такой же, какую сейчас имеют Абхазия и Южная Осетия. По сути дела, если бы Москва их не признала, то Грузия нападала бы на них с какими-нибудь провокациями. А признание республик со стороны России приведет примерно к такому же результату, как в Грузии: украинский режим уже не осмелится нападать на ЛДНР», — заключил журналист.

В настоящее время продолжается срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за обострения конфликта на границах региона. Кроме того, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступит с видеообращением к нации. Поводом станет текущая обстановка на территории Донбасса.