Депутат Афонин указал, как должна ответить Россия на агрессию Украины

Москва, 21 февраля. Россия должна четко отреагировать на угрозу со стороны Украины, которая в буквальном смысле перешла черту в отношении РФ и Донбасса. Депутат Государственной Думы Юрий Афонин раскрыл, какие шаги может предпринять Москва в ответ на действия Киева.

Политик напомнил, что в последние семь лет Украина вместо того, чтобы выполнять минские соглашения, при поддержке своих западных «партнеров» лишь усиливала собственную армию для ведения наступательной войны против ДНР и ЛНР. Неудивительно, что в итоге это вылилось в вооруженную агрессию со стороны Незалежной.

«Какова ситуация сейчас? Мы видим, что с формальной точки зрения после обстрела территории РФ, российские власти могут принимать соответствующие решения по отражению агрессии. Не только по защите ЛНР и ДНР, но и по отражению агрессии против российской территории», — заявил Афонин в эфире программы «60 минут».

Депутат Госдумы уверен, что Россия должна предпринять ряд конкретных шагов, чтобы защитить своих граждан и поставить на место Украину. При этом, очевидно, что уже начатая эвакуация жителей ЛНР и ДНР была более чем обоснованной.

«Задачи России сейчас совершенно очевидны. В первую очередь нужно обеспечить поддержку всех, кто приезжает из Луганской и Донецкой Народных Республик. Представляете, какая это огромная гуманитарная задача. И если бы не было угрозы жизням этих сотен тысяч людей, то, конечно, РФ не стала бы это проводить. Значит, у наших спецслужб есть данные, что со стороны Украины вот-вот может начаться война», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Афонин считает, что именно сейчас наиболее актуальным становится вопрос о признании официального статуса Донецкой и Луганской Народных Республик. По его мнению, это должно стать вторым шагом со стороны Москвы.

«В-третьих, очень важным становится принуждение Украины к миру, в том числе с помощью вооруженных сил. Не обязательно начинать военную операцию. Но важно размещение, усиление военных, и подготовка к возможным мероприятиям», — отмечает депутат.

Политик также уверен, что окончательно решить вопрос с Украиной и Донбассом можно будет только в случае смены власти в Незалежной, так как агрессивная политика нынешнего руководства будет и дальше провоцировать конфликты внутри Украины.

«Также очевидно, что фашизация, которая произошла на Украине, требует противодействия. Если оставить все, как есть, то эта агрессивная политика, к которой Запад подталкивает Киев, будет продолжаться, потому что без изменения идеологии нынешнего киевского режима, установить мир на Украине будет невозможно», — подчеркнул депутат Государственной Думы Юрий Афонин.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко ранее жестко оценил события на границах Украины с Россией и Донбассом.