Боррель: саммит России, США и Франции не будет обсуждаться в случае признания Москвой ЛДНР

Москва, 21 февраля. Евросоюз не будет обсуждать вопрос проведения саммита России, США и Франции, если Москва признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. С таким предупреждением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Политик также предложил Евросоюзу ввести санкции против России, если она согласится признать республики Донбасса. Он призвал Москву отказаться от этого шага.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провел заседание Совета безопасности. Участники встречи обсуждали возможное признание независимости ЛНР и ДНР. Глава государства в ближайшее время выступит перед россиянами и сообщит о своем решении.