Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 22:36
22:35
Политика
Путин напомнил о прямой угрозе для России при вступлении Украины в НАТО
22:29
Политика
Путин прокомментировал заявление Украины о создании собственного ядерного оружия
22:25
Политика
Путин обещал покарать радикалов, которые устроили расправу над жителями Одессы
22:24
Политика
Путин увидел роль внешних сил в напряженных отношениях России и Украины
22:24
Политика
Сенатор Цеков о решении Совбеза по Донбассу: Западу лучше услышать голос России
22:18
Политика
Путин объяснил причины бедности граждан на Украине
22:17
Весь мир
Глава Минэнерго России обсудил перспективы сотрудничества с Алжиром и Египтом
22:16
Политика
Жители Луганска ликуют от возможности, что их республику могут признать независимой
22:14
Политика
Владимир Путин возложил ответственность за распад Советского Союза на КПСС
22:14
Политика
Советник главы ДНР Кимаковский: госслужащие Донбасса встали под ружье, несмотря на угрозу жизни
Все новости

Боррель: саммит России, США и Франции не будет обсуждаться в случае признания Москвой ЛДНР

Политика
Боррель: саммит России, США и Франции не будет обсуждаться в случае признания Москвой ЛДНР
pixabay.com  /  LEANDRO AGUILAR

Москва, 21 февраля. Евросоюз не будет обсуждать вопрос проведения саммита России, США и Франции, если Москва признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. С таким предупреждением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Политик также предложил Евросоюзу ввести санкции против России, если она согласится признать республики Донбасса. Он призвал Москву отказаться от этого шага.

Президент России Владимир Путин 21 февраля провел заседание Совета безопасности. Участники встречи обсуждали возможное признание независимости ЛНР и ДНР. Глава государства в ближайшее время выступит перед россиянами и сообщит о своем решении.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Боррель: саммит России, США и Франции не будет обсуждаться в случае признания Москвой ЛДНР
ЛНР днр донбасс боррель
Комментировать