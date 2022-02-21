Шольц и Макрон выразили разочарование планами Путина признать независимость ЛДНР

Москва, 21 февраля. Президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не поддерживают планы России признать независимость Донбасса.

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора уведомил Париж и Берлин о намерении в ближайшее время подписать указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Иностранные представили высказали разочарование соответствующей информацией, однако подтвердили готовность к продолжению контактов.

«Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — уточнили в Кремле.

Путин в ходе беседы также проинформировал собеседников о результатах расширенного заседания Совета безопасности России. В рамках мероприятия рассматривалась текущая обстановка в Донбассе.